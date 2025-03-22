Никас Сафронов назвал подарок Путина Трампу бесценным произведением искусства

Портрет, подаренный президентом России Владимиром Путиным американскому лидеру Дональду Трампу, является бесценным произведением искусства. Об этом 22 марта заявил российский художник Никас Сафронов.

По его словам, живописцы крайне редко дают комментарии в отношении своих работ и, как правило, не раскрывают личности тех, для кого картины были созданы.

«В России много талантливых людей. <...> Поэтому наша страна известна всему миру как страна, дарующая культуру и искусство на протяжении многих веков», — отметил Сафронов в беседе с aif.ru.

Отвечая на вопрос о потенциальной стоимости полотна, художник подчеркнул, что оно, вероятнее всего, бесценно.

Ранее в этот день спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону сообщил, что Путин передал Трампу его портрет, который написал российский художник. Уиткофф добавил, что после передачи портрета он привез и отдал его президенту Соединенных Штатов.