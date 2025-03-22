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Никас Сафронов назвал подарок Путина Трампу бесценным произведением искусства

Художник Никас Сафронов: подаренный Путиным Трампу портрет бесценен
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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Портрет, подаренный президентом России Владимиром Путиным американскому лидеру Дональду Трампу, является бесценным произведением искусства. Об этом 22 марта заявил российский художник Никас Сафронов.

По его словам, живописцы крайне редко дают комментарии в отношении своих работ и, как правило, не раскрывают личности тех, для кого картины были созданы.

«В России много талантливых людей. <...> Поэтому наша страна известна всему миру как страна, дарующая культуру и искусство на протяжении многих веков», — отметил Сафронов в беседе с aif.ru.

Отвечая на вопрос о потенциальной стоимости полотна, художник подчеркнул, что оно, вероятнее всего, бесценно.

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Ранее в этот день спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону сообщил, что Путин передал Трампу его портрет, который написал российский художник. Уиткофф добавил, что после передачи портрета он привез и отдал его президенту Соединенных Штатов.

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