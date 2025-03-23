В Европейском союзе (ЕС) не понимают значение слова «независимость», увеличивая финансирование украинских СМИ. Об этом в субботу, 22 марта, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Евросоюз принял решение увеличить финансирование «независимых украинских СМИ» на €10 млн. Интересно, а как в Евросоюзе понимают значение слова «независимый»?» — написал он в своем Telegram-канале.

Представительство ЕС на Украине сообщило о выделении дополнительных €10 млн на финансирование «независимых медиа» за день до этого.

20 марта кандидат политических наук, профессор Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман указал на то, что часть европейских стран задаются вопросом о том, зачем им продолжать финансирование Украины на фоне переговоров РФ и США.

Так он прокомментировал непринятие Италией, Францией, Испанией и Португалией плана о военной помощи Украине на сумму €40 млрд, предложенного верховным представителем по иностранным делам и политике безопасности ЕС Каей Каллас.