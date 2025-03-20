Ряд стран Евросоюза отвергли план Каллас об оружии для Украины

Не все страны Европы приняли план главы европейской дипломатии Каи Каллас о предоставлении Украине оружия на сумму €40 млрд. Об этом 20 марта сообщила итальянская газета La Stampa.

Уточняется, что план отвергли Италия, Испания, Португалия и Франция. При этом допускается, что сумма может опуститься до €5 млрд из-за отказа государств предоставлять финансовую поддержку в размере €40 млрд.

«Страны, находящиеся далеко [от РФ], не видят угрозы так явственно, как соседи», — цитирует Каллас газета.

Глава евродипломатии также подчеркнула, что данное предложение предполагает участие стран «на добровольной основе», дополняет «Газета.Ru».

14 марта Euractiv сообщил, что в Евросоюзе (ЕС) намерены создать добровольный фонд военной помощи Украине в размере €20–40 млрд для обхода вето Венгрии. Уточнялось, что каждая страна будет вносить свой вклад в фонд в зависимости от своего «экономического веса». При этом ЕС будет считать своим вкладом €1,9 млрд прибыли от замороженных российских активов.