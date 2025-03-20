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Политолог указал на сомнения стран Европы о помощи Украине из-за переговоров США и РФ

Фельдман: в ЕС сомневаются в необходимости помощи Киеву из-за переговоров РФ и США
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Часть европейских стран задаются вопросом о том, зачем им продолжать финансирование Украины на фоне переговоров РФ и США. На это в беседе с «Известиями» 20 марта указал кандидат политических наук, профессор Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман.

Ранее в этот день газета La Stampa сообщила, что Италия, Франция, Испания и Португалия не приняли план о военной помощи Украине на сумму €40 млрд, предложенный верховным представителем по иностранным делам и политике безопасности ЕС Каей Каллас. По данным журналистов, первоначальная сумма может опуститься до €5 млрд, что соответствует поставке боеприпасов большого калибра, в которых Украина срочно нуждается.

«Причина урезания военной помощи Украине с €40 млрд до €5 млрд банальна — у европейских стран попросту нет лишних бюджетных денег. Киеву следует интерпретировать это решение как четкий сигнал о том, что лидеры Евросоюза не готовы удовлетворить потребности Вооруженных сил Украины (ВСУ) в случае, если программы американской помощи будут свернуты [президентом США] Дональдом Трампом», — прокомментировал Фельдман.

Он также отметил, что Брюссель решил сосредоточиться на реализации масштабной программы по перевооружению к 2030 году и наращивание оборонных расходов уже привело к сокращению социальных гарантий и недофинансировнию гражданских отраслей экономики в ЕС.

Кроме того, добавил собеседник издания, европейцы пристально наблюдают за переговорами Москвы и Вашингтона.

«Они видят, что процесс мирного урегулирования украинского кризиса набирает обороты. «Какой смысл вооружать Киев в ущерб себе, если конфликт близится к завершению?» — так рассуждают многие лидеры стран ЕС», — заключил он.

В стиле милитари: ЕС стал основной проблемой для урегулирования конфликта на Украине
Почему европейские страны заинтересованы в продолжении боевых действий

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что официальные лица США сообщили европейским коллегам, что ЕС должен будет участвовать в любом мирном соглашении по Украине. Американская сторона считает участие объединения необходимым, поскольку Россия желает добиться отмены санкций, введенных им, в рамках сделки.

14 марта Euractiv сообщил, что в ЕС намерены создать добровольный фонд военной помощи Украине в размере €20–40 млрд для обхода вето Венгрии. Уточнялось, что каждая страна будет вносить свой вклад в фонд в зависимости от своего «экономического веса». При этом ЕС будет считать своим вкладом €1,9 млрд прибыли от замороженных российских активов.

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