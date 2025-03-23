СМИ узнали о планах Лондона отправлять ищущих убежища мигрантов на Балканы

Великобритания рассматривает возможность депортации ищущих убежища мигрантов в балканские страны. Об этом 21 марта пишет британская газета The Times со ссылкой на источники в правительстве.

«Правительство разрабатывает предложения по открытию ряда «центров возвращения» за рубежом, куда будут отправляться мигранты после того, как им было отказано в предоставлении убежища и они исчерпали все возможности для апелляции», — следует из публикации.

Уточняется, что для этого министры Великобритании намерены обратиться к балканским странам, включая Албанию, Сербию, Боснию и Северную Македонию. При осуществлении схемы Лондон будет вынужден заплатить принимающей стороне за каждого переселенного.

Кроме того, по данным газеты, британский премьер-министр Кир Стармер заинтересован в сотрудничестве с другими странами Европы, которые планируют открыть центры по возвращению беженцев.

Ранее, 20 марта, в Германии предложили отменить выплату пособий украинским беженцам. Идею выдвинули члены фракций ХДС (партия «Христианско-демократический союз») / ХСС (партия «Христианско-социальный союз») и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ). Отмечается, что также такое решение устранит неравенство между украинцами и беженцами из других стран.