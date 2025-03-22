В ДНР 14 человек пострадали в результате ударов украинских военных
За сутки в Донецкой Народной Республике (ДНР) от ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали 14 мирных жителей, в том числе ребенок и четыре сотрудника МЧС. Об этом 22 марта сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram.
«В поселке Мироновский городского округа Дебальцево вследствие применения противником ствольной артиллерии кассетного типа тяжелые ранения получили мужчины 1984 и 1967 годов рождения, ранения средней степени тяжести получили мужчины 1972 и 1973 годов рождения, пострадали женщины 1949 и 1957 годов рождения, мужчина 1981 года рождения», — говорится в сообщении.
Кроме того, в Горловке при атаке дрона был ранен мальчик 2015 года рождения и двое взрослых пострадали в результате артиллерийского обстрела.
О том, что в Горловке четыре спасателя пострадали при атаке беспилотника ВСУ, сообщалось ранее в этот день. Уточнялось, что пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.
21 марта сообщалось, что при атаке ВСУ на Горловку в ДНР погиб мирный житель. Мэр города Иван Приходько выразил соболезнования родным и близким погибшего.