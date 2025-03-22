Четыре сотрудника МЧС пострадали в Горловке при атаке дрона ВСУ
В Горловке Донецкой Народной Республики (ДНР) при атаке беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали четыре сотрудника МЧС России. Об этом 22 марта сообщило ведомство в Telegram-канале.
«Сегодня ночью в Горловке пожарную автоцистерну атаковал беспилотник. Пострадали четыре сотрудника МЧС России», — указано в сообщении.
Там уточнили, что пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.
21 марта сообщалось, что при атаке ВСУ на Горловку в ДНР погиб мирный житель. Мэр города Иван Приходько выразил соболезнования родным и близким погибшего.