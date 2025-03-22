Пиастри впервые в карьере выиграл квалификацию в «Формуле-1»
Австралийский пилот команды McLaren Оскар Пиастри впервые в карьере завоевал поул в квалификации второго этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Китая. Соревнования проходят в Шанхае.
Так, Пиастри показал лучший круг за 1 минуту 30,641 секунды.
Второе место занял британец Джордж Расселл их команды Mercedes, а третье — сокомандник McLaren Ландо Норрис. Чемпион четырех последних сезонов, голландец Макс Ферстаппен показал четвертый результат.
Сама гонка состоится 23 марта в 10:00 мск.
Ранее, 16 марта, Ландо Норрис одержал победу на первом этапе чемпионата мира «Формулы-1». Вторым финишировал действующий чемпион мира Макс Ферстаппен из команды Red Bull, а третье место занял Джордж Расселл.