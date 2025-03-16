Пилот «Макларена» Норрис выиграл стартовый этап сезона «Формулы-1»
Британский пилот команды «Макларен» Ландо Норрис 16 марта одержал победу на первом этапе чемпионата мира «Формулы-1».
«Ландо Норрис победил на гран-при Австралии», — говорится в сообщении пресс-службы «Формулы-1» в соцсети Х (бывш. Twitter).
Вторым финишировал действующий чемпион мира Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл», а третье место занял пилот «Мерседеса» Джордж Расселл.
Следующий этап сезона пройдет в Китае с 21 по 23 марта.
Чемпионом «Формулы-1» 2024 года стал нидерландский пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Он досрочно завоевал титул по итогам гонки, которая проходила в Лас-Вегасе 24 ноября прошлого года.