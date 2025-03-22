«Прощайте, милый граф!»: умерла звезда «Гусарской баллады» Лариса Голубкина

Спустя две недели после своего 85-летия умерла народная артистка РСФСР Лариса Голубкина. К ней рано пришла слава — уже в 22 года она стала звездой советского кино, исполнив главную роль в фильме Эльдара Рязанова «Гусарская баллада». Однако, как признавалась сама актриса, ей было неизвестно, что такое звездная болезнь. «Известия» вспоминают Ларису Голубкину, которую все помнят как корнета Шурочку Азарову.

От чего умерла Лариса Голубкина

Лариса Голубкина умерла 22 марта 2025 года. Ей было 85 лет. Печальную новость сообщил журналист Андрей Малахов. «Ушла из жизни моя подруга, звезда «Гусарской баллады», великолепная актриса Лариса Голубкина», — написал он.

Информацию подтвердили в Центральном академическом театре Российской армии (ЦАТРА).

«С 1964 года ее судьба неразрывно связана с Театром армии. На этой сцене она сыграла десятки главных ролей, всегда ярких и запоминающихся. До свидания, любимая миллионами, великая артистка Лариса Ивановна Голубкина!» — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Театра армии.

Народная артистка РСФСР Лариса Голубкина на торжественном открытии клуба друзей театра и творческой встрече в Театре Российской армии Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Прощание с Голубкиной пройдет в театре 25 марта, сообщили в ЦАТРА.

Последние годы жизни Лариса Голубкина боролась с раком . Состояние ухудшилось летом 2024 года — тогда ее госпитализировали. Она говорила, что проходит плановое обследование, однако, как сообщили в СМИ, в августе ей присвоили паллиативный статус, признав болезнь неизлечимой.

Николай Лазарев, народный артист России: Лариса Ивановна замечательный, яркий, очень цельный, преданный театру человек. С большим чувством юмора. Не расплескивающая себя на какие-то мелочи. Всегда достойные роли, всегда интеллигентность, верность своей профессии. Голубкина — человек театра. Она наша звезда, марка Театра Армии. У меня самые теплые воспоминания от общения с ней, от работы на сцене. Вечная память...

Дочь Ларисы Голубкиной Мария в январе 2025 года рассказывала о тяжелом состоянии актрисы. По ее словам, у матери были диагностированы два онкологических заболевания и болезнь Паркинсона. Народная артистка РСФСР жила в пансионате, с ней постоянно находилась сиделка.

Актриса Лариса Голубкина в спектакле «Ма-мурэ» в постановке Бориса Морозова по пьесе Жана Сармана в Центральном академическом театре Российской армии (ЦАТРА). Спектакль посвящен 75-летнему юбилею актрисы Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

В 2021 году она перенесла коронавирусную инфекцию, а также была госпитализирована из-за перелома шейки бедра.

Биография Ларисы Голубкиной

Лариса Голубкина родилась 9 марта 1940 года в Москве. В 2025 году ей исполнилось 85 лет , с чем ее поздравлял президент Владимир Путин.

«Вы в полной мере реализовали свой творческий потенциал и в кино, и на эстраде, и на сцене родного для вас Центрального академического театра Российской армии», — говорилось в поздравительной телеграмме. Президент особо отметил «обаяние и вокал актрисы».

Актриса Лариса Голубкина получает из рук главного редактора «Новых известий» Валерия Якова приз «Легенда сцены» на церемонии вручения премии «Звезда театрала» в московском Театре имени Вахтангова Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Отец Иван Петрович был военным, мать Клавдия Михайловна работала закройщицей.

Во время Великой Отечественной войны Лариса с матерью была эвакуирована в Новосибирск, а в первой половине 1950-х, с 13 до 15 лет, Голубкина жила в Германии — там служил отец. После этого ее одну отправили в Москву.

В 1955 году она поступила в Московское городское музыкальное училище им. М.М. Ипполитова-Иванова , окончила в 1959 году дирижерско-хоровое отделение. Затем сразу поступила на отделение музыкальной комедии ГИТИС , которое окончила в 1964 году. С того же года — актриса Центрального академического театра Российской армии.

Снималась в кино, выступала на эстраде с песнями Клавдии Шульженко, советских композиторов и русскими романсами. Работала с оркестрами Леонида Утесова, Анатолия Кролла, пианистами Давидом Ашкенази, Борисом Мандрусом, Левоном Оганезовым и т.д.

Актриса Лариса Голубкина и телеведущий Николай Дроздов на съемках шоу «Добрый вечер, Москва!», которое будет транслироваться в новогоднюю ночь на телеканале «ТВ Центр» Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

В 1991 году состоялся ее первый сольный концерт в ГЦКЗ «Россия», где она исполняла русские романсы с оркестром народных инструментов им. Н. Осипова. Выпустила несколько компакт-дисков, гастролировала и в России, и за рубежом.

Была ведущей телепередач «Артлото» и «Утренняя почта», участвовала в передаче «Танцы со звездами» в 2006 году.

Главные роли в кино

Всесоюзную известность Лариса Голубкина получила благодаря своей дебютной роли в 1962 году — корнета Шурочки Азаровой в комедии Эльдара Рязанова «Гусарская баллада» по пьесе Александра Гладкова «Давным-давно».

Она признавалась, что пережить славу в 22 года помог отец.

«Посмотрев фильм, которым так восторгались все вокруг, он сказал: «Ничего это не значит. Не тебя, так другую бы сняли. Поняла?» Я поняла. И голова у меня не кружилась. Я не знаю, что такое звездная болезнь. Мне всегда произошедшая со мной ситуация казалась смешной», — рассказывала она в интервью.

Кадр из фильма «Гусарская баллада» Фото: Мосфильм

При этом признавала: если бы не получила роль Шурочки Азаровой, неизвестно, как бы сложилась ее судьба. После успеха фильма она стала «самой выездной артисткой», регулярно выезжала за границу . Роль Шурочки Азаровой она также много лет играла в Театре Советской армии в мюзикле «Давным-давно».

Эта картина осталась главной в ее кинокарьере, однако зрители помнят ее также по комедии «Дайте жалобную книгу» (1965, Эльдар Рязанов), «Сказке о царе Салтане» (1966, Александр Птушко), киноэпопее «Освобождение» (1972, Юрий Озеров), музыкальному фильму «Трое в лодке, не считая собаки» (1979, Наум Бирман) и другим работам.

В 1973 году она получила звание заслуженной артистки РСФСР, в 1991-м — народной артистки РСФСР. Была награждена «Знаком Почета» и орденом Дружбы.

Личная жизнь Ларисы Голубкиной

С 1969 по 1974 год состояла в отношениях со сценаристом Николаем Щербинским-Арсеньевым. В гражданском браке родилась дочь Мария Голубкина.

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

С 1977 по 1987 год была замужем за народным артистом РСФСР Андреем Мироновым до самой его смерти . Детей в этом браке не было.

Ее зять (до 2008 года) — актер, телеведущий и автогонщик Николай Фоменко. У Ларисы Голубкиной два внука.