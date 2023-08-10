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Актриса Лариса Голубкина попала в больницу

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Народная артистка РСФСР Лариса Голубкина попала в больницу. Об этом сама актриса рассказала «Известиям» в четверг, 10 августа.

Голубкина сообщила, что решила посетить медицинское учреждение для обследования в плановом порядке, а по дороге упала, подвернув ногу.

«Я решила померить гемоглобин, лейкоциты. Проверки такие. По дороге упала, подвернулась нога. Перебинтовали», — пояснила она.

Актриса отметила, что в настоящее время чувствует себя хорошо.

До этого Голубкина лежала в больнице в мае 2021 года в связи с переломом шейки бедра и реабилитацией после перенесенного коронавируса.

Лариса Голубкина — советская и российская актриса. Голубкина родилась 9 марта 1940 года в Москве. В 1964 году окончила ГИТИС. Известна своими ролями в фильмах «Гусарская баллада», «Дайте жалобную книгу», «Трое в лодке, не считая собаки» и многих других. Она также исполняла роли в спектаклях Центрального академического театра Российской армии «Солдат и Ева», «Давным-давно», «Раскинулось море широко», «Закон вечности».

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