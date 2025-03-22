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Минобороны сообщило об уничтожении 47 БПЛА над регионами России

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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За ночь средствами противовоздушной обороны (ПВО) было уничтожено не менее 47 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в субботу, 22 марта, сообщили в пресс-службе Минобороны.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 47 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.

Там уточнили, что 12 БПЛА перехватили над территорией Воронежской области, еще 11 — над Белгородской областью, шесть дронов — над Ростовской областью, четыре — над Волгоградской областью, три — над Астраханью и по одному — над Брянской, Курской и Самарской областями.

Отдельно были уничтожены семь дронов над акваторией Черного моря и один — над Азовским морем.

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Ранее в этот день врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что при перехвате обломки дрона упали на проезжую часть в Сальске. По его данным, пострадавших и других разрушений на земле нет, но в ближайших строениях пострадало остекление.

Об атаке БПЛА ВСУ по многоквартирному дому в Ростове-на-Дону, в результате которой пострадали два человека, Слюсарь сообщил вечером 21 марта. Он рассказал, что взрыв вражеского беспилотника произошел на уровне 17-го этажа в высотке в Пролетарском районе.

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