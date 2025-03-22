Обломки БПЛА упали на проезжую часть в Ростовской области

В Сальске в результате отражения воздушной атаки обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) упали на проезжую часть. Об этом в субботу, 22 марта, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

«В результате отражения воздушной атаки в Сальске обломки БПЛА самолетного типа упали на проезжую часть дороги на улице Ворошилова. В ближайших строениях повреждено остекление», — написал он в своем Telegram-канале.

По оперативным данным, пострадавших и других разрушений на земле нет, уточнил Слюсарь. При этом следы возгорания отсутствуют.

Об атаке БПЛА ВСУ по многоквартирному дому в Ростове-на-Дону, в результате которой пострадали два человека, Слюсарь сообщил вечером 21 марта. Он рассказал, что взрыв вражеского беспилотника произошел на уровне 17-го этажа в высотке в Пролетарском районе.