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Трамп опроверг обсуждение с Путиным срока для начала режима прекращения огня

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Президент России Владимир Путин не обсуждал со своим американским коллегой Дональдом Трампом крайний срок для введения режима прекращения огня на Украине. Об этом в пятницу, 21 марта, заявил Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

Так, представители прессы спросили у президента США, пытался ли он установить во время разговора с Путиным крайний срок, когда в украинском конфликте должен быть введен режим прекращения огня.

«Не крайний срок», — сказал Трамп.

Ключевые слова: Путин и Трамп договорились совместно прорабатывать урегулирование на Украине
За 2,5 часа лидеры двух стран также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и сотрудничество в сфере спорта

Ранее в этот день американский лидер сообщил, что в настоящее время ведутся переговоры по вопросам раздела территорий Украины и полному прекращению огня между Москвой и Киевом. Он допустил, что обе стороны смогут добиться полного прекращения огня очень скоро, после чего заключат соглашение.

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