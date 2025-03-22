Посол РФ в Танзании прокомментировал перспективы возобновления прямых рейсов в республику

Ряд российских авиакомпаний уже имеют необходимые разрешения на выполнение полетов в Танзанию, возобновление прямых авиарейсов зависит от спроса российских туристов, заявил в интервью «Известиям» посол РФ в Додоме Андрей Аветисян.

«Подписанное в июне 2024 году межправительственное соглашение о воздушном сообщении между Россией и Танзанией — основа для возобновления прямого авиасообщения, как на чартерной, так и на регулярной основе. Более того, у ряда российских авиакомпаний уже имеются необходимые разрешения на выполнение полетов в Танзанию», — отметил Аветисян.

Налаживание прямого воздушного сообщения зависит от спроса российских туристов: чем больше россиян выберут Танзанию в качестве места отдыха, тем выше будет спрос на возобновление постоянных рейсов между странами. Полеты могут осуществляться в международные аэропорты Дар-эс-Салам, Занзибар, Килиманджаро, подчеркнул российский дипломат.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Андрея Аветисяна «Известиям»:

«У ряда российских авиакомпаний уже есть разрешения на полеты в Танзанию»