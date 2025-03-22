«У ряда российских авиакомпаний уже есть разрешения на полеты в Танзанию»

Россия и Танзания проводят консультации по развитию отношений в военно-морской сфере, заявил в интервью «Известиям» посол РФ в республике Андрей Аветисян. Более 200 танзанийских военнослужащих проходят обучение в вузах Минобороны. В финальной стадии находится подготовка визита в Танзанию представителей российского бизнеса для развития туризма. При этом у ряда наших авиакомпаний уже имеются необходимые разрешения на выполнение полетов в Танзанию. На этом фоне дипломат выразил надежду, что сторонам удастся восстановить регулярные рейсы. В июле ожидается визит в Россию спикера парламента Танзании, высокие гости из республики примут участие в праздновании Дня Победы в Москве. О развитии связей двух стран и перспективных направлениях для делового сотрудничества — в эксклюзивном интервью Андрея Аветисяна «Известиям».

«Отмечаем растущий интерес танзанийцев к нашей культуре и науке, русскому языку»

— Как вы оцениваете перспективы развития отношений России и Танзании? В каких сферах наши страны достигли наибольших успехов?

— Уже более 60 лет наши страны поддерживают тесные дружественные отношения, основанные на взаимном уважении и сотрудничестве, и имеют твердое намерение развивать их дальше. Танзания — важный партнер еще и благодаря крупнейшему порту Дар-эс-Салам — «воротам» в Восточную Африку.

Москва и Додома занимают сходные позиции по большинству актуальных вопросов международной повестки дня. Мы ценим поддержку танзанийскими друзьями предложенных Россией резолюций Генассамблеи ООН к 80-летию Победы и об искоренении колониализма, а также их взвешенный подход к событиям на Украине.

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Традиционно дружественные политические связи Россия и Танзания активно дополняют развитием торгово-экономического сотрудничества. В октябре прошлого года в Дар-эс-Саламе состоялось первое заседание двусторонней межправительственной комиссии, в рамках которого были определены приоритетные направления взаимодействия. Благодаря этому экономические связи между нашими странами приобретают более упорядоченный характер.

Культурно-гуманитарное сотрудничество по-прежнему относится к числу приоритетных направлений. Отмечаем растущий интерес танзанийцев к нашей культуре и науке, русскому языку. Всё большее число танзанийской молодежи проявляет заинтересованность в получении образования в России, растет число заявок на 90 квотных мест, предоставляемых правительством РФ. Увеличение числа стипендий для Танзании будет соответствовать актуальному уровню развития образовательного сотрудничества.

— Планируются ли взаимные визиты государственных деятелей России и Танзании в 2025 году?

— Ежегодно российская сторона приглашает танзанийских государственных деятелей на различные международные мероприятия и форумы, в рамках которых проводятся также и двусторонние встречи. В этом году направили такие приглашения на Петербургский международный экономический форум, Невский международный экологический конгресс, международный туристический форум «Путешествуй!», Петербургский международный юридический форум, ожидаем участия высоких танзанийских гостей в праздновании 80-летия Победы. Запланировано проведение в России второго заседания совместной межправительственной российско-танзанийской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Что касается межпарламентского сотрудничества, будем рады видеть спикера национальной ассамблеи Танзании, председателя Межпарламентского союза Тулию Эксон в Москве в июле на международном форуме «Развитие парламентаризма».

«Торговля снизилась на 15,3%»

— В 2023 году товарооборот между Россией и Танзанией составил $384,39 млн. Вырос ли он в 2024-м? Планирует ли Россия новые экспортные направления или импортировать новые товары из Танзании?

— Сложные условия, в которых осуществляется торговля России и Танзании, пока сохраняются. Продолжавшаяся в 2022 и 2023 годах интенсификация торговых операций несколько замедлилась в начале прошлого года из-за проблем с взаиморасчетами. Так, за восемь месяцев 2024 года по сравнению с аналогичным периодом в 2023-м торговля снизилась на 15,3%.

Несмотря на нелегитимные рестрикции Запада, Москва и Додома продолжают совершенствовать механизмы поддержки бизнеса, находить новые логистические решения и инструменты для платежных операций.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Наращиванию торгового сотрудничества способствовало начало работы межправкомиссии, с российской стороны возглавляемой министром экономического развития Максимом Решетниковым. По нашим контактам с бизнес-кругами обеих стран уже заметно, что данный механизм придал импульс двустороннему взаимодействию и позволил структурировать его формы и основные направления.

Помимо традиционных товаров российского экспорта — зерна, удобрений, нефтепродуктов — развиваются и новые направления: IT-технологии, информационная безопасность, медоборудование, медикаменты. Одна компания привезла жареные семечки. Посмотрим, как здесь пойдет наша альтернатива попкорну.

Танзанийцы очень заинтересованы в инвестициях в инфраструктуру и логистику, энергетику, сельское хозяйство, а также в обмене технологиями и специалистами. Всегда рады здесь видеть наших врачей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Считаю очень перспективным импорт в Россию сельхозпродукции. Уверен, что появление на полках наших магазинов вкуснейших бананов, авокадо, кешью, кофе, чая и других экологически чистых продуктов из Танзании порадует россиян.

Танзания — привлекательный партнер для деловых связей. Приглашаю российских бизнесменов смелее идти на этот рынок. Посольство всегда готово помочь в поиске надежных партнеров и установлении деловых связей.

«Надеюсь, будут восстановлены и регулярные рейсы»

— В 2021 году Танзанию посетили 85 тыс. туристов из России. Растет ли это число? Готовятся ли какие-то совместные проекты в этой области?

— Действительно, на Занзибаре с благодарностью вспоминают, как в начале пандемии русские фактически спасли от разорения туристический сектор острова. Танзания остается одним из самых привлекательных направлений в Африке. Рост турпотока из России пока сдерживает отсутствие прямых авиарейсов. Так как речь идет прежде всего о чартерах, необходимо восстановить нарушенные из-за пандемии деловые связи между российскими и местными турфирмами. В финальной стадии находится подготовка ознакомительной поездки группы российских туроператоров в Танзанию, по итогам которой будут подготовлены новые предложения и направления для отдыха в этой стране. Возрастет спрос — полетят чартеры. А за ними, надеюсь, будут восстановлены и регулярные рейсы. Недавно подписанное российско-танзанийское соглашение

о воздушном сообщении это предусматривает.

Фото: из личного архива Андрея Аветисяна

Хотел бы предложить соотечественникам, рассматривающим Танзанию как возможное место проведения летнего отпуска, не ограничиваться пляжным отдыхом на Занзибаре, а порадовать себя и особенно своих детей увлекательными сафари в Серенгети и Нгоронгоро, увидеть, а может, и взобраться на Килиманджаро. Все эти чудеса природы здесь в Танзании. И лето, кстати, у нас круглый год.

— При этом в июне 2024 года подписано соглашение о воздушном сообщении...

— Подписанное соглашение между Россией и Танзанией — основа для возобновления прямого авиасообщения как на чартерной, так и на регулярной основе. Более того, у ряда российских авиакомпаний уже имеются необходимые разрешения на выполнение полетов в Танзанию.

Налаживание прямого воздушного сообщения зависит от спроса российских туристов: чем больше россиян выберут Танзанию в качестве места отдыха, тем выше будет спрос на возобновление постоянных рейсов между странами. Полеты могут осуществляться в международные аэропорты Дар-эс-Салам, Занзибар, Килиманджаро.

«Имеют место консультации по дальнейшему развитию российско-танзанийских отношений в военно-морской сфере»

— В 2018 году Россия и Танзания заключили соглашение о военно-техническом сотрудничестве. Имеются ли промежуточные результаты действия этого договора?

— Российско-танзанийское сотрудничество в военной сфере берет свое начало со времен СССР. Именно тогда стартовало двустороннее взаимодействие, поставки продукции военного назначения, оказание услуг по обучению танзанийских национальных военных кадров, а также развитию национальной системы образования.

За время сотрудничества России и Танзании в вузах Минобороны России подготовлено свыше 1300 представителей танзанийских национальных вооруженных сил. В настоящее время проходит обучение более 200 танзанийских военнослужащих. Оказывается помощь в развитии национальной образовательной системы.

Фото: пресс-служба посольства России в Танзании

Создана российско-танзанийская межправительственная рабочая группа по военно-техническому сотрудничеству, первое заседание которой состоялось осенью 2024 года в Москве. Представители Вооруженных сил Танзании на регулярной основе принимают участие в международных мероприятиях, организуемых Минобороны России: военно-техническом форуме «Армия», Московской конференции по международной безопасности, главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге.

— Россия и Судан ранее договорились о строительстве российской военно-морской базы на территории этой страны. Ведутся ли переговоры об аналогичном сотрудничестве с Танзанией?

— Таких переговоров не ведется, хотя имеют место консультации по дальнейшему развитию российско-танзанийских отношений в военно-морской сфере. На регулярной основе осуществляются деловые и дружественные заходы кораблей ВМФ России. Так, большой резонанс имело недавнее посещение порта Дар-эс-Салам сторожевым кораблем Балтийского флота «Неустрашимый».