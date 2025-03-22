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Глава Дагестана сообщил об усилении мер безопасности в преддверии Дня Победы

Меликов: народная дружина, МВД и ЧОП обеспечат порядок в годовщину Победы
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Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин
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В Дагестане в период проведения торжественных мероприятий по случаю 80-летия победы в Великой Отечественной войне будут усилены меры безопасности. Об этом 21 марта сообщила пресс-служба главы региона Сергея Меликова в Telegram-канале.

«Правопорядок и безопасность будут обеспечивать порядка 4 тыс. сотрудников органов внутренних дел, а также народная дружина и представители частных охранных предприятий», — заявил он.

Особое внимание будет уделено охране промышленных предприятий, объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК), мест массового скопления людей, а также учреждений здравоохранения и образования.

«Совместно с волонтерами, народными дружинами и казачьими формированиями будет охраняться более 800 памятников и воинских захоронений», — подчеркнул Меликов.

Отдельно глава региона указал, что с 1 по 10 мая 2025 года личный состав правоохранительных органов Дагестана перейдет на усиленный режим работы. Так, стационарные посты полиции будут усилены дополнительными силами и средствами для досмотра автотранспорта.

Также специалисты планируют заранее обследовать маршрут, по которому будет следовать техника, задействованная на параде. В целях повышения антитеррористической безопасности были анонсированы внеплановые проверки мест массового скопления людей, которые пройдут в апреле.

«Помнить об их подвиге — это наша святая обязанность»
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По случаю торжественной даты в Ханты-Мансийске проведут генеральную уборку городских объектов в преддверии 80-й годовщины Великой Победы. Работы завершатся до конца апреля, сообщил глава окружной столицы Максим Ряшин в ходе заседания регионального комитета по подготовке к празднованию 9 Мая.

В 2025 году 9 мая отмечается 80 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. В январе 1945 года армия СССР начала наступление на Берлин. По итогам боевых действий в 00:43 мск 9 мая главнокомандующими был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии, что послужило окончанием войны.

По случаю годовщины «Известия» запустили спецпроект «80 дней до Победы». В рамках него публикуются статьи «Известий» времен войны, полный список которых можно найти в электронном архиве.

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