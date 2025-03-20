В Ханты-Мансийске отремонтируют памятники к Дню Победы

В Ханты-Мансийске проведут генеральную уборку городских объектов в преддверии 80-й годовщины Великой Победы. Работы завершатся до конца апреля, сообщил глава окружной столицы Максим Ряшин в ходе заседания регионального комитета по подготовке к празднованию 9 Мая.

«Отдельно выполним косметический ремонт, благоустройство Парка Победы и других памятников, посвященных героям и событиям Великой Отечественной войны», — написал мэр в своем Telegram, его цитату приводит ИА «Ура.ру».

Как отметил Ряшин, также к Дню Победы отремонтируют остановки городского, преобразят все автобусы и маршрутные такси. На здании администрации по поручению главы региона установят копию Знамени Победы.

В 2025 году 9 Мая отмечается 80 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. В январе 1945 года армия СССР начала наступление на Берлин. По итогам боевых действий в 0:43 мск 9 мая главнокомандующими был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии, что послужило окончанием войны.

По случаю годовщины «Известия» запустили спецпроект «80 дней до Победы». В рамках него публикуются статьи «Известий» времен войны, полный список которых можно найти в электронном архиве.