Лондонская пожарная служба не сочла пожар у аэропорта Хитроу подозрительным

Пожар на подстанции у лондонского аэропорта Хитроу не вызывает подозрений. Об этом 22 марта сообщила лондонская пожарная служба.

Уточняется, что расследование будет сосредоточено на электрораспределительных системах.

«Полиция Лондона подтвердила, что пожар не считается подозрительным. Расследование пожарной службы сосредоточится на электрораспределительном оборудовании», — проинформировала пресс-служба.

Взрыв на подстанции произошел ранее в этот день, в результате чего в аэропорту Хитроу отключили электричество. В связи с этим воздушная гавань была закрыта до полуночи 21 марта. Пожарные продолжают борьбу с огнем.

Кроме того, стало известно, что воздушная гавань серьезно пострадала после взрыва и пожара на электроподстанции. Сотрудники аэропорта и пассажиры столкнулись с затемненными зонами, ограниченным обслуживанием и задержками в пунктах регистрации и обработки багажа.