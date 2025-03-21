Лондонский аэропорт Хитроу закрыт из-за пожара на подстанции. Что известно

В пятницу, 21 марта, лондонский аэропорт Хитроу, признанный одним из самых загруженных в мире, полностью остановил работу из-за пожара на близлежащей подстанции. Предполагается, что воздушная гавань будет закрыта до конца дня, однако точные сроки восстановления приема и отправки рейсов пока неизвестны. По оценкам экспертов, авария может затронуть более 200 тыс. пассажиров. Подробнее о произошедшем читайте в материале «Известий».

Закрытие аэропорта Хитроу — что произошло

Днем 21 марта аэропорт Хитроу объявил о закрытии из-за масштабного отключения электроэнергии, вызванного пожаром на электрической подстанции, питающей воздушную гавань. В результате аварии был полностью обесточен один из терминалов. Свет также пропал в некоторых других зонах, а пассажиры столкнулись с серьезными задержками на пунктах регистрации и обработки багажа.

Нормализовать работу не удалось, и руководство Хитроу приняло решение о закрытии аэропорта до 23:59 (20:59 мск).

«Мы ожидаем существенных перебоев в работе аэропорта в ближайшие дни, и пассажирам ни при каких обстоятельствах не следует отправляться в аэропорт до его открытия», — приводит CNN слова представителей воздушной гавани.

Отмечается, что на данный момент нельзя точно сказать, когда электроснабжение будет полностью восстановлено.

Авария произошла на электрической подстанции в Хейсе (пригород Лондона), расположенной в 2,5 км от аэропорта. Как сообщает Daily Mail около 23:30 (20:30 мск) в четверг там загорелся и взорвался трансформатор. Пожарные боролись с огнем всю ночь, однако справиться с возгоранием до сих пор не удается. Полиция начала расследование произошедшего.

Из-за пожара на подстанции без электричества также остались 16 тыс. домов, спасатели эвакуировали 150 человек.

Закрытие аэропорта Хитроу: последствия

Издание The Independent сообщает, что не менее 1350 рейсов, направляющихся в Хитроу или из него, были отменены или перенаправлены в другие аэропорты. Газета Daily Mail уточнаяет, что некоторые самолеты, прибывающие в Лондон, смогли приземлиться в других городах Великобритании, однако их воздушные гавани уже переполнены. Десятки рейсов были направлены в Нидерланды, Германию, Францию и другие европейские страны. Некоторые самолеты из США и Индии вернулись в аэропорты вылета.

Об отмене или задержке рейсов в Хитроу уже сообщили более 60 авиакомпаний, включая британские Virgin Atlantic, British Airways и американскую United Airlines.

Аэропорт Хитроу — один из самых загруженных в мире по объему международных рейсов. В 2024 году он уступил по этому показателю только аэропорту Дубая. Как сообщает The Independent со ссылкой на аналитическую компанию Cirium, 21 марта воздушная гавань должна была принять более 200 тыс. пассажиров.

Глава сиднейской консалтинговой компании Strategic Aviation Solutions Нил Хансворд в разговоре с The Guardian назвал закрытие аэропорта Хитроу «неслыханным делом» для отрасли и предупредил, что авиакомпании по всему миру столкнутся с «логистическим кошмаром».

Эксперт отметил, что другие аэропорты Лондона, такие как Гатвик и Станстед, не в состоянии принять все рейсы, перенаправленные из Хитроу, а у пассажиров и членов экипажа, приземлившихся в других странах, возникнут проблемы, связанные с невозможностью добраться до пункта назначения.

«Если вы приземлитесь в Париже или Амстердаме, или даже в Манчестере, как вы собираетесь доставить своих пассажиров и экипаж в Лондон, и как ваши вылетающие пассажиры и сменный экипаж доберутся до другого города? Поезда с этой задачей не справятся», — сказал он.

По словам Хансфорда, даже если Хитроу возобновит работу к субботе, сбои в расписании полетов будут наблюдаться по всему миру в течении еще нескольких дней.