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Терминал аэропорта Хитроу был серьезно поврежден из-за взрыва на подстанции

UK News in Pictures: терминал аэропорта Хитроу был серьезно поврежден из-за взрыва на подстанции
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Фото: REUTERS/Maja Smiejkowska/File Photo
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Лондонский аэропорт Хитроу серьезно пострадал от крупного отключения электроэнергии после масштабного взрыва и пожара на электрической подстанции в Хейсе, при этом терминал-2 в настоящее время остался без электричества. Об этом 21 марта сообщил UK News in Pictures.

Уточняется, что сбой в подаче электроэнергии вызвал значительные трудности в работе терминала, при этом сотрудники аэропорта и пассажиры столкнулись с затемненными зонами, ограниченным обслуживанием и задержками в пунктах регистрации и обработки багажа.

По словам свидетелей, сотрудники аэропорта Хитроу изо всех сил пытаются управлять пассажиропотоками в терминале-2, где стойки регистрации, розничные услуги и освещение серьезно пострадали.

«В настоящее время в терминал-2 не поступает электричество. Персонал делает всё возможное, чтобы поддержать пассажиров, но без электричества это оказывается сложной задачей», — прокомментировал очевидец из аэропорта.

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Лондонский аэропорт Хитроу будет закрыт до конца 21 марта из-за взрыва находящейся в 2,5 км от него электроподстанции. Отключение энергии в результате взрыва подстанции переживает не только аэропорт, но и тысячи домов. Район оцепили в радиусе 100 м. Пожарные работают над устранением огня.

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