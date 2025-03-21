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Овечкин поддержал идею лидеров РФ и США провести матч между игроками КХЛ и НХЛ
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Овечкин поддержал идею лидеров РФ и США провести матч между игроками КХЛ и НХЛ

Овечкин: матч между КХЛ и НХЛ — первый шаг к снятию неспортивных ограничений
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Фото: REUTERS/Geoff Burke
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в пятницу, 21 марта, заявил, что инициатива президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа о возможном проведении матчей между игроками Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) может заложить фундамент в процессе снятия неспортивных ограничений в отношении РФ.

«Это первый шаг к снятию неспортивных и несправедливых ограничений для спортсменов всех стран. И если всё сложится, я бы с удовольствием тоже вышел на лед», — говорится в заявлении в Telegram-канале команды хоккеиста.

Форвард «Вашингтона» подчеркнул, что проведение встреч между игроками КХЛ и НХЛ — «решение двух мудрых лидеров, которые начали выстраивать и восстанавливать отношения между двумя великими державами».

Помимо этого, Овечкин добавил, что это станет большим спортивным событием для всех любителей хоккея, как в США, так и в России.

«В матче команд КХЛ и НХЛ сыграл бы с большим удовольствием»
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Телефонный разговор Путина и Трампа 18 марта длился более двух часов. За это время лидеры обсудили широкий спектр тем — от украинского урегулирования и ситуации на Ближнем Востоке до налаживания отношений между Москвой и Вашингтоном. Поговорили и о хоккее. Американский лидер поддержал идею президента РФ провести в обеих странах хоккейные матчи между российскими и американскими игроками, выступающими в КХЛ и НХЛ.

Клубы КХЛ и НХЛ провели между собой три матча. Магнитогорский «Металлург» в швейцарском Берне в 2008 году проиграл «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:4). Петербургский СКА в 2010 году дома обыграл «Каролину» (5:3), а рижское «Динамо» на своем льду уступило «Финиксу» (1:3).

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