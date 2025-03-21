Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у берегов Аляски
Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировано у берегов Алеутских островов, входящих в состав американского штата Аляска. Об этом 21 марта сообщается на сайте геологической службы США.
Землетрясение произошло в 14:53 по времени UTC (17:53 мск) в 84 км к юго-востоку от города Адак, в котором проживают 332 человека. Очаг находился на глубине 17 км.
Информации о пострадавших или разрушениях пока не поступало.
У побережья Индонезии 18 марта было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5. Очаг подземных толчков находился на глубине 52 км. Эпицентр землетрясения находился в 102 км от города Пематангсиантар, население которого составляет 209 тыс. человек.