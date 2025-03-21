В России стали покупать меньше кроссоверов и внедорожников
Сегмент SUV остается крупнейшим на авторынке РФ, но его доля сокращается. Об этом 21 марта сообщило аналитическое агентство «Автостат».
По итогам двух месяцев 2025 года, в России было реализовано 111,4 тыс. новых кроссоверов и внедорожников, что составляет 66,6% от общего объема продаж новых автомобилей. Год назад рыночная доля таких автомобилей была выше: в январе – феврале 2024 года она составляла 70,5%, однако объемы продаж SUV уменьшились сильнее рынка, на 14,2% и 9,3% соответственно.
Эту ситуацию эксперты «Автостата» объясняют падением реализации автомобилей китайских марок и ростом популярности отечественных. В то время как «китайцы» в подавляющем большинстве представлены в сегменте SUV, российские бренды в основном предлагают машины В-класса.
За тот же период продажи новых машин В-класса увеличились на 4,8%, до 39,1 тыс. единиц. В связи с этим выросла и их доля на рынке: если в первые месяцы 2024 года она достигала 20,3%, то за тот же период 2025 года выросла до 23,4%.
20 марта гендиректор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков заявил, что в годовом выражении российский авторынок может сократиться на 40%.
Уже по итогам марта продажи могут превысить 80 тыс. новых автомобилей, что примерно на 2,6% больше провального по продажам февраля и, вероятно, на 10% ниже января, отметил он.
Если в 2024 году в марте продажи оказались аномально высокими в ожидании апрельских изменений правил ввоза автомобилей в страну, то сейчас весеннего спроса нет, рассказал Целиков. За первую половину марта продажи составили чуть больше 40 тыс. новых легковых машин.