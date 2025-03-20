В России спрогнозировали падение продаж новых автомобилей

В годовом выражении российский авторынок может сократиться на 40%. Уже по итогам марта продажи могут превысить 80 тыс. новых автомобилей, что примерно на 2,6% больше провального по продажам февраля и, вероятно, на 10% ниже января. Об этом заявил гендиректор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков, передает «Коммерсант» 20 марта.

Если в 2024 году в марте продажи оказались аномально высокими в ожидании апрельских изменений правил ввоза автомобилей в страну, то сейчас весеннего спроса нет, рассказал Целиков. За первую половину марта продажи составили чуть больше 40 тыс. новых легковых машин. Первый квартал окажется ниже прошлогоднего примерно на четверть, спрогнозировал он.

Снижение продаж аналитик объясняет высокими ставками по кредитам, из-за чего россияне накапливают проценты по вкладам, а также затовариванием дистрибьюторов: россияне ждут скидок на автомобили. Кроме того, не торопиться с покупкой располагают укрепление рубля и слухи о возвращении зарубежных брендов, отметил эксперт. Впрочем, полагает он, сейчас формируется отложенный спрос, который может реализоваться летом.

Опрошенные изданием дилеры также подтвердили отсутствие сезонного спроса на автомобили в марте на рынке.

18 марта сообщалось, что если в январе 2025 года оборот с продажи новых легковых автомобилей в России составил 264 млрд рублей, то в феврале показатель выручки сократился до 231 млрд рублей и достиг самых низких значений за последние 12 месяцев.

10 марта директор по развитию и продажам «Авто.ру Бизнес» Даниил Шкурыгин объяснил, что одной из основных причин снижения продаж новых автомобилей в России этой зимой стали высокие процентные ставки по кредитам. Кроме того, у банков появились новые обязанности по созданию резервов на случай возможных рисков, связанных с неисполнением кредитных обязательств заемщиками.