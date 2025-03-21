Реклама
Прямой эфир
Общество
Бедроса Киркорова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве
Мир
Bloomberg сообщило о дефиците пороха и взрывчатки в Европе
Мир
Эрдоган назвал уличным террором протесты из-за задержания мэра Стамбула
Мир
США согласились на исключение из санкций для Венгрии по оплате газа из России
Мир
Вершинин обсудил с послом Турции доступ сельхозпродукции РФ на мировые рынки
Мир
Путин и эмир Катара отметили важность сохранения единства Сирии
Мир
Принц Уильям посетил базу НАТО в Эстонии и проехался на танке Challenger 2
Мир
Глава ВГА Харьковской области заявил о мобилизации инвалидов в ВСУ
Мир
Трамп пообещал выплатить застрявшим на МКС астронавтам сверхурочные
Авто
Госавтоинспекция объявила массовые проверки водителей в регионах
Мир
Трамп заявил о появлении контуров соглашения по Украине после контактов с Путиным
Мир
В ЮНЕСКО назвали таяние ледников угрозой для 2 млрд человек
Мир
Шойгу сообщил Ким Чен Ыну о внимании Путина ко всем договоренностям с КНДР
Мир
В Молдавии сообщили о намерении властей установить слежку за гражданами
Мир
Постпред РФ в Вене обсудил с главой МАГАТЭ ядерную безопасность на Украине
Спорт
Овечкин поддержал идею лидеров РФ и США провести матч между игроками КХЛ и НХЛ
Мир
Келлог назвал Киев инициатором телефонного разговора Трампа и Зеленского

В Европе описали миропорядок после завершения конфликта на Украине

Историк Робертс: новый миропорядок определят великие державы
0
EN
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Новый миропорядок, который установится после завершения конфликта на Украине, определят отношения великих держав. Об этом почетный профессор истории Университетского колледжа Корка, член Ирландской королевской академии Джеффри Робертс рассказал в пятницу, 21 марта.

«Я думаю, что мир вернется к классической многополярной системе суверенных государств. Как и в прошлом, ее стабильность будет зависеть от взаимодействия великих держав», — сказал он в интервью Lenta.Ru.

Историк отметил, что в этих условиях будет важно, насколько великие державы смогут согласовать свои интересы. Именно от этого зависит, как будет осуществляться сотрудничество между ними ради общего блага в Европе и в мире.

Под ружье: в Литве вводят всеобщий призыв
В стране совершенствуют систему военных комендатур

Ранее, 18 марта, глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, выступая в Датской королевской военной академии, сообщила, что к 2030 году сформируется новый миропорядок, Европе следует готовиться к нему уже сейчас, укрепляя свою безопасность, передает RT.

11 марта в ходе пленарной сессии Европарламента в Страсбурге, фон дер Ляйен заявила, что оборонная промышленность Евросоюза (ЕС) значительно отстает от российской, поэтому необходимо ускорить милитаризацию. По ее словам, Россия тратит больше на военные расходы, чем вся Европа, где наблюдается низкое производство. Она заявила, что страны ЕС должны тратить на оборонные расходы более 3% ВВП.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025