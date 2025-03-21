В Европе описали миропорядок после завершения конфликта на Украине
Новый миропорядок, который установится после завершения конфликта на Украине, определят отношения великих держав. Об этом почетный профессор истории Университетского колледжа Корка, член Ирландской королевской академии Джеффри Робертс рассказал в пятницу, 21 марта.
«Я думаю, что мир вернется к классической многополярной системе суверенных государств. Как и в прошлом, ее стабильность будет зависеть от взаимодействия великих держав», — сказал он в интервью Lenta.Ru.
Историк отметил, что в этих условиях будет важно, насколько великие державы смогут согласовать свои интересы. Именно от этого зависит, как будет осуществляться сотрудничество между ними ради общего блага в Европе и в мире.
Ранее, 18 марта, глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, выступая в Датской королевской военной академии, сообщила, что к 2030 году сформируется новый миропорядок, Европе следует готовиться к нему уже сейчас, укрепляя свою безопасность, передает RT.
11 марта в ходе пленарной сессии Европарламента в Страсбурге, фон дер Ляйен заявила, что оборонная промышленность Евросоюза (ЕС) значительно отстает от российской, поэтому необходимо ускорить милитаризацию. По ее словам, Россия тратит больше на военные расходы, чем вся Европа, где наблюдается низкое производство. Она заявила, что страны ЕС должны тратить на оборонные расходы более 3% ВВП.