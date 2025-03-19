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Фон дер Ляйен призвала Европу готовиться к новому миропорядку уже сейчас

Урсула фон дер Ляйен: Европе следует готовиться к новому миропорядку уже сейчас
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Фото: Ritzau Scanpix/Emil Nicolai Helms via REUTERS
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К 2030 году сформируется новый миропорядок, Европе следует готовиться к нему уже сейчас, укрепляя свою безопасность. Об этом 18 марта сообщила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, выступая в Датской королевской военной академии.

«К 2030 году Европа должна иметь сильную европейскую оборонную позицию. «Готовность 2030» означает перевооружение и развитие возможностей для надежного сдерживания. «Готовность 2030» означает наличие оборонно-промышленной базы, что является стратегическим преимуществом. Но чтобы быть «готовыми к 2030 году», нам нужно двигаться уже сейчас», — приводят ее слова на официальном сайте ЕК.

Фон дер Ляйен рассказала, что 19 марта представит дорожную карту стратегии «Готовность 2030», которая предполагает перевооружение и «развитие потенциала для обеспечения надежного сдерживания».

Она назвала четыре основных приоритета данной стратегии. Первый, по ее словам, — это увеличение расходов на оборону. Второй пункт — инвестиции в оборонную промышленность должны быть общеевропейскими, поскольку расходы на устранение пробелов в приоритетных областях выходят за пределы бюджетов отдельных стран-членов. Третий приоритет — увеличение поддержки Украины и ее вступления в ЕС. И четвертый — укрепление оборонно-промышленной базы Европы и поддержка оборонных производителей внутри блока.

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11 марта, в ходе пленарной сессии Европарламента в Страсбурге, фон дер Ляйен заявила, что оборонная промышленность Евросоюза (ЕС) значительно отстает от российской, поэтому необходимо ускорить милитаризацию. По ее словам, Россия тратит больше на военные расходы, чем вся Европа, где наблюдается низкое производство. Она заявила, что страны ЕС должны тратить на оборонные расходы более 3% ВВП.

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