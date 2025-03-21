В ФРГ одобрили повышение лимита госдолга страны для расходов на оборону
Представители федеральных земель ФРГ в бундесрате 21 марта одобрили конституционные поправки, позволяющие увеличить объем государственного долга страны сверх лимита для финансирования оборонных расходов, сообщает газета Tagesschau.
За внесение изменений в конституцию проголосовали 53 депутата из 69, в то время как для одобрения поправкам требовалось набрать 2/3 голосов в бундесрате. Против роста госдолга выступили представители федеральных земель Бранденбург, Саксония–Анхальт, Тюрингия и Рейнланд-Пфальц.
Далее проект поправок отправится на подпись к президенту ФРГ Франку–Вальтеру Штайнмайеру.
Бундестаг одобрил изменения в конституцию Германии, предполагающие увеличение объема государственного долга, 18 марта. Согласно проекту, в будущем все расходы на оборону в федеральном бюджете ФРГ, превышающие 1% от объема производства, больше не будут попадать под действие долгового лимита, предусмотренного в основном законе страны.