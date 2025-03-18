Бундестаг принял поправки об увеличении госдолга для повышения расходов на оборону
Бундестаг большинством голосов принял внесение в конституцию Германии поправок, предполагающих увеличение объема государственного долга с целью повышения оборонных расходов. Об этом 18 марта сообщило радио Norddeutscher Rundfunk.
«Поправки получили необходимое большинство в две трети голосов. В ходе голосования 513 депутатов проголосовали за, 207 — против, воздержавшихся не было. Для большинства в две трети требовалось не менее 489 голосов», — говорится в материале.
Отмечается, что в будущем все расходы на оборону в федеральном бюджете Германии, превышающие 1% от объема производства, больше не будут попадать под действие правил конституции о госдолге.
Председатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель 13 марта заявила, что лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц пытается совершить «финансовый госпереворот» ради увеличения военных расходов и помощи Украине.