На Филиппинах пропал российский турист

Гражданин России и еще пятеро иностранцев считаются пропавшими без вести после того, как с группой была потеряна связь во время восхождения на вулкан Талинис в провинции Восточный Негрос на Филиппинах. Об этом 21 марта сообщило Филиппинское агентство новостей (PNA).

Полиция островного государства заявила, что речь идет о 38-летнем россиянине Антоне Чернове, троих гражданах Германии — мужчинах 58, 60 и 67 лет, британце 63 лет и канадце. На поиски людей отправились спасательные отряды и волонтеры, также задействованы дроны для обнаружения группы с воздуха.

Предварительно установлено, что туристы отправились в однодневный поход утром в среду, 19 марта, не имея снаряжения для долгого пребывания в горной местности.

«Поисковые операции привели к тропе, на которой были обнаружены следы, предположительно, принадлежащие иностранцам. Кроме того, мотоциклы, на которых они ехали к пункту въезда, всë еще были припаркованы в том месте, где они спрыгнули», — сообщил лейтенант полиции Стивен Полинар.

Спасатели МЧС РФ 1 марта обнаружили в горах Сочи тело лыжника, который пропал при сходе лавины 24 февраля после того, как катался за пределами оборудованных трасс. Погибшего удалось найти при помощи лавинного прибора. Мужчина находился практически у нижнего края лавины, под 2,5-метровой толщей снега. Его тело подняли в вертолет МЧС России при помощи бортовой лебедки.