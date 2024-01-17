Найти или опознать: в России могут ввести обязательную геномную регистрацию родственников пропавших

В Госдуме рассматривают законопроект об обязательной геномной регистрации родственников людей, пропавших без вести. Это может помочь в их поисках или опознании тел в случае, если по-другому идентифицировать личность невозможно . Сколько человек в России считаются пропавшими без вести, почему они исчезают и в чем сложности поисков, выясняли «Известия».

Новый законопроект

Госдума может рассмотреть во втором чтении законопроект об обязательной геномной регистрации родственников людей, пропавших без вести. Это планируется сделать уже в феврале, следует из электронной базы ГД. В конце прошлого года законопроект приняли в первом чтении. Саму инициативу в Госдуму в октябре внесло правительство.

«Внести в Федеральный закон «О государственной геномной регистрации в Российской Федерации» следующие изменения: ч. 1 ст. 7 (определяет перечень лиц, подлежащих обязательной геномной регистрации. — Ред.) дополнить п. 5… близкие родственники лица, пропавшего без вести», — говорится в документе.

В нем также отмечается, что геномная информация должна храниться до установления местонахождения пропавшего, но не более 70 лет.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев в беседе с «Известиями» назвал инициативу очень важной. По его словам, по состоянию на 1 января 2023 года в России в розыске находились почти 28 тыс. человек, пропавших без вести, в том числе 960 несовершеннолетних. При этом за весь прошлый год удалось установить судьбу лишь 7,5 тыс. пропавших граждан (26,6%), а из найденных погибшими идентифицировать только 1855 человек (15,4%).

Что такое геномная регистрация

Как объясняет «Известиям» юрист, адвокат Евгений Удовенко, геномная регистрация — это процесс сбора, анализа и хранения данных о ДНК группы людей. Она предполагает создание базы данных генетических профилей, которую можно использовать для различных целей, включая идентификацию личности.

— Геномная регистрация может значительно ускорить процесс опознания тел пропавших без вести лиц. Сравнивая ДНК обнаруженных останков с генетическими профилями в базе данных, эксперты могут достоверно установить личность умершего. Это особенно важно в случаях, когда тела были повреждены или обнаружены через долгое время после смерти и другие методы идентификации становятся невозможными , — рассказывает юрист.

По его словам, процедуры геномной регистрации уже используются во многих странах мира для идентификации жертв катастроф, бедствий и преступлений. В некоторых государствах существуют национальные базы данных ДНК, которые помогают в расследованиях и поисках пропавших людей.

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

В России же сегодня действует Федеральный закон (ФЗ № 242) «О государственной геномной регистрации». В соответствии с ним в стране проводится добровольная и обязательная государственная геномная регистрация , поясняет ведущий юрист Европейской юридической службы Юрий Аванесов. Обязательной регистрации пока подлежат несколько категорий лиц:

осужденные и отбывающие наказание в виде лишения свободы за совершение преступлений;

неустановленные лица, биоматериал которых изъят в ходе производства следственных действий;

лица, подозреваемые или обвиняемые в совершении преступлений;

лица, подвергнутые административному аресту (с 01.01.2025 года).

— То есть законопроект предполагает расширить указанный перечень, дополнив его близкими родственниками лица, пропавшего без вести , — отмечает собеседник «Известий».

Кто считается пропавшим без вести

Как объясняет юрист Юрий Аванесов, в России суд признает человека пропавшим без вести по заявлению заинтересованных лиц (например, родственников) в случае, если в течение года нет никаких сведений о месте его пребывания.

— При невозможности установить день получения последних сведений о человеке началом исчисления срока для признания безвестного отсутствия считается первое число месяца, следующего за тем, в котором были получены последние сведения о нем. А при невозможности установить этот месяц — 1 января следующего года, — говорит юрист.

По мнению экспертов, опрошенных «Известиями», введение закона об обязательной геномной регистрации позволит создать в России систематизированную и эффективную базу для поисковых работ. Это упростит процесс идентификации обнаруженных останков, исключив длительные и трудоемкие процедуры поиска родственников и получения образцов, которые необходимы для опознания.

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— Создание базы данных ДНК позволит органам правопорядка более эффективно взаимодействовать и координировать свои действия как внутри страны, так и на международном уровне. Это может сыграть важную роль в расследовании преступлений и привести к увеличению числа раскрытых дел о пропаже людей , — уверен Евгений Удовенко.

О пользе инициативы говорит и руководитель ассоциации «Поиск пропавших детей» Дмитрий Второв: по его словам, в случае принятия закона геномные данные родственников станут тем ключом, который поможет быстрее находить следы пропавших или опознавать их останки. Это снимет тяжелое бремя неизвестности с семей, даст им если не надежду найти близких живыми, то хотя бы знание их реальной судьбы.

— Психологическое облегчение и ясность для родных — это огромная гуманитарная польза от подобной базы данных, — уверен Второв.

Сколько человек пропадает в России

По данным МВД, ежегодно в России пропадает около 180 тыс. человек. Около 160 тыс. из них в итоге находят, но часто быстро сделать это не удается, и людей объявляют в федеральный розыск. В 2022 году в розыске находились 38,5 тыс. пропавших без вести.

По статистике ведомства, чаще всего пропавших без вести объявляют в розыск в Москве — 2387 человек в 2022 году. На втором месте оказалась Московская область — 1850 человек. Реже всего подобное происходит в малонаселенных северных регионах (на Чукотке и в Ненецком автономном округе) и в Севастополе.

Как объясняет «Известиям» криминалист, бывший оперативный сотрудник МВД Михаил Игнатов, причины, по которым пропадают люди, можно условно разделить на криминальные и некриминальные. К первым относятся похищения и убийства — из мести, из-за долгов и ради органов (с целью продажи на черном рынке). В таких случаях найти тело бывает сложно: преступники вывозят его далеко за пределы города, расчленяют или закапывают в труднодоступной местности.

Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

Некриминальные причины пропажи людей — это чаще всего несчастные случаи. Например, когда человек заблудился в лесу, провалился в яму или утонул в реке, а тело найти не удалось.

— Бывают и истории, когда человек сам хочет оборвать контакты с близкими и уезжает без предупреждения. Или скрывается, например, от кредиторов, своих же компаньонов или преступников. Он может даже поменять имя, внешность, поселиться в другом городе ради собственной безопасности, — рассказывает Игнатов.

По его словам, чаще всего удается найти живых людей. Так или иначе, обычно получается выйти на их след (например, если человек заблудился), их кто-то узнает по ориентировкам либо они сами выходят на связь. Если же человек умер, ситуация меняется. Во многих случаях тело так и не находится, и пропавший годами числится пропавшим без вести.

Что делать, если человек пропал

В случае если человек пропал — его нет в квартире, он не отвечает на звонки, никто из близких не знает о его местонахождении, — эксперты «Известий» рекомендуют сразу же обратиться в полицию. Особенно это важно, если дело касается ребенка, пожилого человека или человека с проблемами со здоровьем.

— Важно поехать в ближайший отдел полиции и написать заявление о пропаже. При себе необходимо иметь документы, подтверждающие вашу личность, фото и описание одежды и примет пропавшего. В полиции нужно взять талон с номером КУСП и контакты сотрудника, который будет заниматься вашим делом, — объясняет командир поисково-спасательного отряда «Партизан» Алексей Манаев.

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Кроме того, он советует сразу обратиться в поисково-спасательные отряды региона, которые специализируются на поисках пропавших людей. И параллельно начать обзванивать родственников, друзей, коллег, знакомых и медицинские учреждения города.

— Подключите к поискам как можно больше людей, которые лично знакомы с пропавшим. Они могут помочь, — говорит Алексей Манаев.

К категориям россиян, которые сегодня пропадают чаще всего, криминалист Игнатов относит пожилых и людей с проблемами со здоровьем. Чаще всего их так или иначе удается найти — и чем раньше родственники начнут поиски, тем больше шансов обнаружить их живыми.