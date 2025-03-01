Спасатели нашли тело попавшего под лавину в Сочи лыжника

Спасатели обнаружили в горах Сочи тело лыжника, катавшегося за пределами оборудованных трасс и пропавшего при сходе лавины 24 февраля. Об этом 1 марта сообщает пресс-служба МЧС РФ.

«Погибшего удалось найти при помощи лавинного прибора. Мужчина находился практически у нижнего края лавины, под 2,5-метровой толщей снега», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что его тело подняли в вертолет МЧС России при помощи бортовой лебедки.

Сход лавины произошел днем 24 февраля на южном склоне Аибги за пределами оборудованных трасс курорта «Роза Хутор». В пресс-службе курорта уточнили, что в опасной зоне находились три райдера. Спасатели нашли двух сноубордистов, их отвезли врачам горнолыжного курорта «Роза Хутор», они не получили серьезных травм.

25 февраля поиски пропавшего лыжника приостановили из-за сохранения высокой лавинной опасности. Их возобновили только 1 марта.