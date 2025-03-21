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Фетисов прокомментировал приближение Овечкина к рекорду Гретцки

Фетисов: у Овечкина впереди самый крутой рекорд, который 100 лет никто не побьет
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Фото: Getty Images/Patrick Smith
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Самый главный рекорд российского нападающего хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина еще впереди, и результаты, которых он может достигнуть в ближайшем будущем, не сможет превзойти никто в ближайшие 100 лет. Таким мнением с «Известиями» поделился депутат Госдумы, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

21 марта Овечкин забросил 888-ю шайбу в своей карьере, установил рекорд НХЛ по числу сезонов с 35 и более голами и сократил отставание от рекорда нападающего Уэйна Гретцки до шести шайб.

«Никто не думал, что можно даже приблизиться [к рекорду Гретцки], а он это сделал, и он даже в шаге от того, чтобы этот рекорд [побить]. <…> Доберется Саша, и я считаю, это будет самым крутым рекордом, который ближайшие 100 лет никто точно не побьет», — заявил Фетисов.

Депутат подчеркнул, что Овечкин — выдающийся спортсмен и уникальный хоккеист, и выразил надежду, что ему удастся одержать новые победы до конца текущего сезона.

«Секрет моего броска? Да я сам не знаю!»
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин — о дружбе с Гретцки, погоне за рекордом и мечте сыграть на Олимпиаде-2026

Овечкин 11 марта рассказал «Известиям» и «Спорт-Экспрессу», что не собирается продлевать контракт с американским клубом и рассматривает вариант возвращения в московское «Динамо». В то же время, Овечкин заметил, что трудно загадывать на такой длительный срок.

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