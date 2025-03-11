Овечкин не исключил возвращения в «Динамо» после ухода из «Вашингтона»
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что не собирается продлевать контракт с американским клубом и рассматривает вариант возвращения в московское «Динамо». Об этом хоккеист рассказал 11 марта «Известиям» и «Спорт-Экспрессу».
«Посмотрим. Скорее всего, да, в «Динамо». Если здоровье позволит», — рассказал хоккеист.
В то же время, Овечкин заметил, что трудно загадывать на такой длительный срок. При этом спортсмен рассказал, что, вероятно, через пять лет он хотел бы больше стать просто папой, отдающим всё время семье.
Полное интервью российского хоккеиста читайте в эксклюзивном материале:
«Секрет моего броска? Да я сам не знаю!»