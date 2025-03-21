Песков заявил о готовности России всемерно развивать отношения с Арменией

Россия готова всемерно развивать отношения с Арменией. Об этом 21 марта заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он отметил, что связи между Москвой и Ереваном не прерывались. По словам Пескова, Армения является дружественным и суверенным государством, с которым Россию связывает много общего.

«Конечно, мы более чем удовлетворены таким взаимным отношением армянской стороны к перспективам наших двусторонних отношений и готовы всемерно их развивать», — сказал он на брифинге.

17 января президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Они затронули тему углубления интеграционного сотрудничества, особенно в области энергетики. Также были отмечены практические преимущества совместной работы в рамках ЕАЭС, включая выгоды для экономики Армении.