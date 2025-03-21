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Песков назвал Лаврова гордостью России
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Песков назвал Лаврова гордостью России

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Фото: ТАСС/Сергей Булкин
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в пятницу, 21 марта, назвал главу Министерства иностранных дел (МИД) России Сергея Лаврова гордостью страны.

«Наверное, другого такого профессионального, знающего, обаятельного, с чувством юмора и в то же время жестко отстаивающего интересы своей страны министра иностранных дел в мире нет. Это, наверное, предмет гордости для нашей страны, и мы, конечно, все присоединяемся к нашему президенту [Владимиру Путину] в его поздравлении с днем рождения Сергея Викторовича», — сказал он на брифинге.

Кроме того, Песков отметил, что многие поколения молодых дипломатов берут с него пример.

Министру иностранных дел РФ Лаврову исполнилось 75 лет

Известные российские деятели культуры, спорта и науки поздравили Лаврова с 75-летием, прочитав его знаменитое стихотворение «Посольский приказ». Дипломат начал писать стихи, еще будучи студентом. В 2004 году его работы вошли в поэтический сборник, изданный к 60-летию Московского государственного института международных отношений (МГИМО).

Французская журналистка Селия де Лаварен рассказала, что министр иностранных дел РФ, будучи постоянным российским председателем при Организации Объединенных Наций (ООН), запомнился своей харизмой, особой притягательностью. По ее словам, девушки стремились сидеть в первом ряду во время пресс-конференций Лаврова.

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