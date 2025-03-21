Министру иностранных дел РФ Лаврову исполнилось 75 лет

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров 21 марта отмечает свое 75-летие.

Коллеги Лаврова высоко оценивают его профессионализм, непревзойденную дипломатическую хватку и личные качества, рассказал корреспондент «Известий» Алексей Прокин.

«То, что он поручает, то, что он говорит, на что он обращает внимание, ты думаешь: «Господи, ну вот же это очевидно. Почему прошли мимо, почему мы это не увидели, почему мы сами это не почувствовали?» Откуда эта фантастическая свежесть взгляда и восприятия? Не знаю. Но, наверное, тоже его какая-то такая тайна», — сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Вице-премьер Сербии Александр Вулин также поздравил Лаврова с днем рождения и назвал его другом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал один из самых важных прогнозов Лаврова.

«Он говорил о том, что, наверное, уровень столкновений интересов и уровень посягательства на интересы России настолько повысился, что это неминуемо приведет к необходимости принятия нами решительных мер по защите нас и наших интересов», — заявил Песков.

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко отметила, что Лавров пользуется авторитетом среди коллег и вызывает уважение.

«Сергей Лавров — один из тех людей, которые заходят в комнату, а перед ними идет их авторитет», — отметил сербский кинорежиссер Эмир Кустурица.

Глава МИД является ценителем искусства, а также любит футбол.

«Он отдыхает, когда работает, и работает, когда отдыхает», — говорил про него первый руководитель Лаврова, посол СССР на Шри-Ланке Рафик Нишанов.

Ранее 21 марта президент Российской Федерации Владимир Путин наградил Лаврова орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Главу МИДа удостоили ордена за выдающиеся заслуги перед Отечеством, большой вклад в разработку и реализацию внешнеполитического курса России, а также многолетнюю плодотворную государственную деятельность.