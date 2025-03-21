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Министру иностранных дел РФ Лаврову исполнилось 75 лет

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Фото: РИА Новости/МИД РФ
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Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров 21 марта отмечает свое 75-летие.

Коллеги Лаврова высоко оценивают его профессионализм, непревзойденную дипломатическую хватку и личные качества, рассказал корреспондент «Известий» Алексей Прокин.

«То, что он поручает, то, что он говорит, на что он обращает внимание, ты думаешь: «Господи, ну вот же это очевидно. Почему прошли мимо, почему мы это не увидели, почему мы сами это не почувствовали?» Откуда эта фантастическая свежесть взгляда и восприятия? Не знаю. Но, наверное, тоже его какая-то такая тайна», — сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Вице-премьер Сербии Александр Вулин также поздравил Лаврова с днем рождения и назвал его другом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал один из самых важных прогнозов Лаврова.

«Он говорил о том, что, наверное, уровень столкновений интересов и уровень посягательства на интересы России настолько повысился, что это неминуемо приведет к необходимости принятия нами решительных мер по защите нас и наших интересов», — заявил Песков.

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко отметила, что Лавров пользуется авторитетом среди коллег и вызывает уважение.

«Сергей Лавров — один из тех людей, которые заходят в комнату, а перед ними идет их авторитет», — отметил сербский кинорежиссер Эмир Кустурица.

Глава МИД является ценителем искусства, а также любит футбол.

«Он отдыхает, когда работает, и работает, когда отдыхает», — говорил про него первый руководитель Лаврова, посол СССР на Шри-Ланке Рафик Нишанов.

«Россия готова использовать любые средства, чтобы защитить свои интересы»
Интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова журналисту Такеру Карлсону. Основные цитаты

Ранее 21 марта президент Российской Федерации Владимир Путин наградил Лаврова орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Главу МИДа удостоили ордена за выдающиеся заслуги перед Отечеством, большой вклад в разработку и реализацию внешнеполитического курса России, а также многолетнюю плодотворную государственную деятельность.

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