Путин наградил Лаврова орденом Святого апостола Андрея Первозванного
Президент России Владимир Путин в пятницу, 21 марта, подписал указ о награждении главы Министерства иностранных дел (МИД) России Сергея Лаврова орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Соответствующий документ опубликовали на портале правовых актов.
Уточняется, что Лаврова наградили за выдающиеся заслуги перед Отечеством, большой вклад в разработку, реализацию внешнеполитического курса России, а также многолетнюю плодотворную государственную деятельность.
В июле прошлого года Путин наградил премьер-министра Индии Нарендру Моди орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Российский лидер пожелал Моди успехов, а также мира и процветания индийскому народу.