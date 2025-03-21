Французская журналистка рассказала о харизме и очаровании Лаврова

Глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров, будучи постоянным председателем РФ при Организации Объединенных Наций (ООН), запомнился своей харизмой, особой притягательностью и неисправной страстью к курению. Об этом в пятницу, 21 марта, рассказала французская журналистка Селия дэ Лаварен.

21 марта главе внешнеполитического российского ведомства исполняется 75 лет. Лавров был постпредом РФ при ООН с 1994 по 2004 год.

«Однажды утром одна из моих подруг рассказала, что где-то в ООН сыграют в футбол. Нам была неинтересна игра, но когда она сказала, что там будет Лавров, мы поняли, что надо идти! Мы были как чирлидерши, мы хлопали! Нас вообще не волновал футбол, мы пришли поболеть за Лаврова! Мы кричали «вперед, Сергей», — поделилась она своими воспоминаниями в беседе с «РИА Новости».

Дэ Лаварен отметила, что девушки были готовы на всё, чтобы сидеть в первом ряду во время пресс-конференций Лаврова.

Кроме того, она добавила, что бывший постпред РФ при ООН не изменял своей страсти к курению даже тогда, когда в организации начали антитабачную кампанию.

По словам французской журналистки, Лавров произвел впечатление человека с уникальной харизмой.

«В нем было что-то такое, какая-то харизма, которая была не у всех», — заключила она.

Известные российские деятели культуры, спорта и науки поздравили Лаврова с 75-летием, прочитав его знаменитое стихотворение «Посольский приказ». Дипломат начал писать стихи еще будучи студентом. В 2004 году его работы вошли в поэтический сборник, изданный к 60-летию Московского государственного института международных отношений (МГИМО).

Лавров является главой российской дипломатии с марта 2004 года и с тех пор несменно руководит или, как любят говорить журналисты, шефствует над российской дипломатией. Дольше него эту должность занимал только Андрей Громыко (в 1957–1985-х годах — 28 лет), на чью долю выпали и Карибский кризис, и первые договоры по разоружению. При нем нынешний глава МИД РФ как раз и начал свою дипломатическую карьеру в качестве атташе посольства СССР на Шри-Ланке.