Известные российские деятели поздравили Лаврова с 75-летием

21 марта глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров отмечает свое 75-летие. Известные российские деятели культуры, спорта и науки поздравили дипломата, прочитав его знаменитое стихотворение «Посольский приказ».

«Но искал дипломат то единственно верное слово и не мог отступать — за спиною стояла Москва», — зачитал строки стихотворения журналист, радио- и телеведущий Владимир Соловьев.

Лавров начал писать стихи еще будучи студентом. В 2004 году его работы вошли в поэтический сборник, изданный к 60-летию Московского государственного института международных отношений (МГИМО).

Что касается «Посольского приказа», глава российского МИД написал его в 2004 году. Стихотворение обрело широкую известность не только в России, но и за рубежом. В 2016 году за это произведение Лавров стал лауреатом национальной премии «Имперская культура», получив награду в номинации «События. Подвиги. Люди».

21 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечает 75-летний юбилей. Лавров является главой российской дипломатии в марте 2004 года и с тех пор несменно руководит или, как любят говорить журналисты, шефствует над российской дипломатией. Дольше него эту должность занимал только Андрей Громыко (в 1957–1985 годах — 28 лет), на чью долю выпали и Карибский кризис, и первые договоры по разоружению. При нем нынешний глава МИД РФ как раз и начал свою дипломатическую карьеру в качестве атташе посольства СССР на Шри-Ланке.