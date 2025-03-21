В Совфеде заявили о намерении Макрона возглавить движение оппозиции Трампу на Западе
Президент Франции Эммануэль Макрон стремится стать лидером всех западных сил, выступающих против политики президента США Дональда Трампа. Об этом 20 марта сообщил глава комиссии Совета Федерации РФ по информполитике Алексей Пушков.
«Утративший парламентское большинство после провальных для него внеочередных выборов июня 2024 года и пытаясь повысить свою популярность, Макрон решил возглавить все силы в западном мире, несогласные с политикой Трампа», — написал он в своем Telegram-канале, комментируя публикацию Bloomberg о возможном конфликте Трампа и Макрона.
Пушков заявил, что таким образом французский президент пытается восстановить свой рейтинг после неудачи на выборах.
Сенатор также отметил, что Макрон стал одним из ключевых организаторов усилий по продолжению конфликта на Украине, добавила «Газета.Ru».
20 марта президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал саммит «коалиции желающих» с участием президента Украины Владимира Зеленского 27 марта. До этого, 16 марта, газета The Telegraph сообщала, что так называемая коалиция желающих, состоящая из западных стран, не смогла прийти к согласию по вопросу отправки войск на Украину после возможного урегулирования конфликта. По данным издания, группа союзников до сих пор не достигла конкретного соглашения о миротворческих силах на украинской территории.