Трамп пообещал до 20 лет тюрьмы участникам саботажей против Tesla
Участники силовых акций протеста против корпорации Tesla, принадлежащей американскому предпринимателю Илону Маску, могут получить до 20 лет тюремного заключения. Об этом 21 марта заявил президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social.
«Люди, пойманные на саботаже Tesla, имеют все шансы сесть в тюрьму на срок до двадцати лет, и это касается и [их] спонсоров. Мы ищем вас!», — сообщил Трамп.
Заявление прозвучало на фоне продолжающихся в США протестов против компании, в ходе которых были случаи поджогов машин и обстрелов автосалонов Tesla.
Илон Маск назвал поджоги Tesla в сервисном центре в Лас-Вегасе «терроризмом». Ранее, 8 марта, газета The Washington Post сообщила, что в США с момента инаугурации президента страны Дональда Трампа было совершено более дюжины насильственных или разрушительных актов, направленных на объекты компаний Маска. От действий вандалов уже пострадали витрины магазинов Tesla, зарядные станции и транспортные средства.