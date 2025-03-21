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В Енисейском районе Красноярского края осудили убивших ручного лося мужчин

МВД России: в Енисейском районе Красноярского края осудили убивших ручного лося мужчин
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Фото: t.me/mvd_24
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В Енисейском районе Красноярского края осудили мужчин, убивших ручного лося. Об этом 21 марта сообщило МВД России по региону.

Уточняется, что в 2019 году оставшийся без матери маленький лосенок прибился к заимке в селе Южаково Енисейского района, где со временем стал совсем ручным. В феврале 2023 года хозяин заимки наткнулся на свежие следы от снегохода и проследовал по ним, обнаружив на снегу еще теплые останки лося, по которым он узнал своего подопечного.

Когда на место происшествия прибыли сотрудники полиции, они обнаружили на соседней заимке останки второго убитого животного.

Преступниками оказались двое мужчин — 61-летний енисеец и 41-летний житель краевого центра, которые с параплана выслеживали животных и, не имея разрешительных документов, убили двух лосей.

«Ущерб от добычи сохатых составил 480 тыс. рублей. В отношении злоумышленников полицейскими было возбуждено и расследовано уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 258 Уголовного кодекса Российской Федерации («Незаконная охота»)», — проинформировала пресс-служба в Telegram-канале ведомства.

В МВД добавили, что Енисейский районный суд назначил мужчинам наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Также решением суда фигурантам было постановлено в полном объеме возместить причиненный ущерб.

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В этот день сообщалось, что житель Приморья предстанет перед судом за отстрел амурского тигра. Фигурант два раза выстрелил из длинноствольного нарезного карабина «Тигр», разделал тело животного, вывез за пределы охотугодья и спрятал его части в лесном массиве.

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