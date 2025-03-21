Реклама
Прямой эфир
Мир
Захарова усомнилась в предложенном Трампом перемирии из-за нарушений со стороны Киева
Мир
Евросоюз отказался размораживать российские активы
Мир
Келлог анонсировал непрямые переговоры между РФ и Украиной в Саудовской Аравии
Мир
Парламент Эстонии не поддержал закрытие границы с Россией
Общество
Синоптики спрогнозировали облачность и преимущественно без осадков в Москве 21 марта
Мир
В составе делегации РФ на переговорах с США 24 марта не будет представителей МИДа
Мир
Макрон анонсировал саммит «коалиции желающих» с участием Зеленского 27 марта
Мир
Трамп заявил о скором подписании сделки по ресурсам с Украиной
Мир
В Польше рекомендовали гражданам запастись едой и лекарствами на три дня
Мир
Венесуэла приняла 311 своих мигрантов из Мексики
Мир
Орбан раскритиковал выступление Зеленского на саммите ЕС
Мир
СМИ сообщили о планах стран Европы встретиться в Париже для обсуждения по Украине
Спорт
Дзюба, Фомин и Солдатенков покинули расположение сборной РФ перед игрой с Замбией
Мир
Трамп поручил составить список земель с месторождениями полезных ископаемых
Армия
Бойцы ВС РФ рассказали о попытке переодетого в бабушку боевика ВСУ выехать из Суджи
Экономика
В Минфине не увидели оснований для расширения семейной ипотеки
Мир
Глава Евросовета Кошта заявил о годовой утечке капитала из ЕС на €300 млрд

Житель Приморья предстанет перед судом за отстрел амурского тигра

Прокуратура: житель Приморья предстанет перед судом за отстрел амурского тигра
0
EN
Фото: t.me/prosecutor_pk
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Житель Приморья предстанет перед судом за отстрел амурского тигра. Об этом 21 марта сообщила прокуратура Приморского края.

Уточняется, что мужчина 1982 года рождения на территории охотничьих угодий общества охотников и рыболовов «Алчан» обнаружил занесенного в Красную книгу Российской Федерации самца амурского тигра. Фигурант два раза выстрелил из длинноствольного нарезного карабина «Тигр», разделал тело животного, вывез за пределы охотугодья и спрятал его части в лесном массиве.

«Заместитель прокурора края Степан Тюкавкин утвердил обвинительное заключение в отношении жителя поселка городского типа Лучегорск. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258.1 УК РФ («незаконная добыча особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ»)», — проинформировала пресс-служба в Telegram-канале ведомства.

Фигуранту грозит наказание сроком до четырех лет лишения свободы.

«Региональным министерством лесного хозяйства и охраны объектов животного мира к обвиняемому предъявлен гражданский иск на сумму 2,7 млн. рублей. На орудия преступления — автомобиль «УАЗ 396259», оборудованный для охоты, и карабин «Тигр», принадлежащие обвиняемому, наложен арест», — добавили в прокуратуре.

Полосатый кейс: почему амурские тигры все чаще заходят в населенные пункты
Как власти пытаются решить проблему сокращения кормовой базы для хищников в Хабаровском крае и Приморье

В Яковлевском районе Приморского края в охотничьих угодьях недалеко от села Минеральное 21 января нашли труп амурского тигра. Специалисты центра «Амурский тигр» установили, что хищник погиб насильственной смертью.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025