Житель Приморья предстанет перед судом за отстрел амурского тигра
Житель Приморья предстанет перед судом за отстрел амурского тигра. Об этом 21 марта сообщила прокуратура Приморского края.
Уточняется, что мужчина 1982 года рождения на территории охотничьих угодий общества охотников и рыболовов «Алчан» обнаружил занесенного в Красную книгу Российской Федерации самца амурского тигра. Фигурант два раза выстрелил из длинноствольного нарезного карабина «Тигр», разделал тело животного, вывез за пределы охотугодья и спрятал его части в лесном массиве.
«Заместитель прокурора края Степан Тюкавкин утвердил обвинительное заключение в отношении жителя поселка городского типа Лучегорск. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258.1 УК РФ («незаконная добыча особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ»)», — проинформировала пресс-служба в Telegram-канале ведомства.
Фигуранту грозит наказание сроком до четырех лет лишения свободы.
«Региональным министерством лесного хозяйства и охраны объектов животного мира к обвиняемому предъявлен гражданский иск на сумму 2,7 млн. рублей. На орудия преступления — автомобиль «УАЗ 396259», оборудованный для охоты, и карабин «Тигр», принадлежащие обвиняемому, наложен арест», — добавили в прокуратуре.
В Яковлевском районе Приморского края в охотничьих угодьях недалеко от села Минеральное 21 января нашли труп амурского тигра. Специалисты центра «Амурский тигр» установили, что хищник погиб насильственной смертью.