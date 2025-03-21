Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве, Одессе и Кременчуге
Взрывы в Киеве, Одессе и Кременчуге прогремели в ночь на 21 марта. Об этом сообщили украинские СМИ в мессенджере Telegram.
«Сильный пожар в Одессе после «прилета», — говорится в сообщении издания «Страна.ua».
До этого уже сообщалось, что в городе начались перебои с подачей электроэнергии на фоне ударов.
«В Киеве, на левом берегу, слышны взрывы», — передает телеканал «Общественное».
Также об угрозе с воздуха сообщили власти Сумской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областей Украины.
Ранеее, 17 марта, украинские СМИ сообщали о взрывах в Киевской области и Кировограде. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога была объявлена в Киеве и Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Харьковской и Днепропетровской областях. 16 марта украинские СМИ сообщали о взрывах в Одессе и Чернигове. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской и Черниговской областях тогда была объявлена воздушная тревога.