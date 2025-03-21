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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве, Одессе и Кременчуге

Украинские СМИ: в Киеве, Одессе и Кременчуге прогремели взрывы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Взрывы в Киеве, Одессе и Кременчуге прогремели в ночь на 21 марта. Об этом сообщили украинские СМИ в мессенджере Telegram.

«Сильный пожар в Одессе после «прилета», — говорится в сообщении издания «Страна.ua».

До этого уже сообщалось, что в городе начались перебои с подачей электроэнергии на фоне ударов.

«В Киеве, на левом берегу, слышны взрывы», — передает телеканал «Общественное».

Также об угрозе с воздуха сообщили власти Сумской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областей Украины.

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Ранеее, 17 марта, украинские СМИ сообщали о взрывах в Киевской области и Кировограде. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога была объявлена в Киеве и Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Харьковской и Днепропетровской областях. 16 марта украинские СМИ сообщали о взрывах в Одессе и Чернигове. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской и Черниговской областях тогда была объявлена воздушная тревога.

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