Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе и Чернигове
В Одессе и Чернигове прогремели взрывы. Об этом 15 марта сообщило украинское издание «Страна.ua».
«Взрывы в Одессе. <...> Сообщают о взрыве в Чернигове», — говорится в сообщениях в Telegram-канале.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Харьковской и Днепропетровской областях. В Одесской области воздушную тревогу отменили.
В Минобороны России данную информацию не комментировали.
В этот же день мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил о взрывах в городе. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской области тогда была объявлена воздушная тревога.