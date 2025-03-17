Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области и Кировограде
На Украине в Вышгородском районе Киевской области и городе Кировограде прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги. Об этом 17 марта сообщил украинский телеканал ТСН.
«Вышгородский район — взрывы. <...> Кировоград — взрывы», — говорится в сообщениях в Telegram-канале.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Харьковской и Днепропетровской областях.
В Минобороны России данную информацию не комментировали.
16 марта украинские СМИ сообщали о взрывах в Одессе и Чернигове. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской и Черниговской областях тогда была объявлена воздушная тревога.