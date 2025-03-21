СМИ рассказали о последствиях для астронавтов после долгого пребывания в космосе

Астронавты Национального аэрокосмического управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) Сунита Уильямс и Барри Уилмор могут столкнуться с пожизненными проблемами со спиной после миссии в космосе, которая длилась девять месяцев. Об этом 20 марта сообщает британская газета Daily Mail со ссылкой на исследования и врачей.

«Астронавты НАСА Сунита Уильямс и Барри Уилмор могут страдать от мучительной боли в спине на протяжении всей жизни из-за своей девятимесячной космической миссии», — следует из публикации.

Так, по данным газеты, около трети астронавтов, которые проводят месяцы в условиях невесомости, вследствие страдают от хронической боли в спине из-за «деградации» позвоночника.

Врачи пояснили изданию, что отсутствие гравитации уменьшает компрессионную нагрузку на позвоночник, из-за чего он выпрямляется и удлиняется. А при возвращении на землю он возвращается в свое обычное состояние, но остается ослабленным.

Специалисты предупреждают 59-летнюю Уильямс и 62-летнего Уилмора о долгом пути к восстановлению, отметила Daily Mail.

«Им понадобится не менее трех-шести месяцев, чтобы снова почувствовать себя полностью нормально, и, вероятно, больше времени, чтобы их позвоночник вернулся в состояние, в котором он был до полета», — рассказал хирург-ортопед Эхсан Джазини.

Ранее в этот день сообщалось, что NASA не выплатило сверхурочные астронавтам, застрявшим на Международной космической станции (МКС) из-за неисправности корабля. Пресс-секретарь Управления космических операций Джими Рассел отметил, что расходы на транспорт, питание и проживание астронавтов в космосе покрываются. Кроме того, они получают суточные вместо возмещения командировочных расходов.

19 марта космический корабль Crew Dragon Freedom успешно приводнился у побережья Флориды. Помимо Уилмора и Ульямс на землю вернулись Александр Горбунов и Ник Хейг.