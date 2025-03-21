Хуситы заявили об успешном ракетном ударе по военной цели в Тель-Авиве
Йеменские хуситы заявили об успешном ударе гиперзвуковой ракетой «Палестина-2» по военной цели на юге от Тель-Авива. Об этом в пятницу, 21 марта, заявил представитель шиитского движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа.
«Ракетные войска вооруженных сил [хуситов] провели военную операцию, атаковав гиперзвуковой ракетой «Палестина-2» военную цель израильского врага на юге района оккупированного Яффо, цель операции была успешно достигнута», — говорится в обращении, опубликованном в Х (бывш. Twitter).
По словам Сариа, это второй ракетный обстрел израильской территории за последние 24 часа.
18 марта йеменские хуситы впервые с января этого года обстреляли территории Израиля в ответ на возобновление военных действий в секторе Газа. Военно-политическое шиитское движение «Ансар Аллах» также атаковало военно-воздушную базу Неватим на юге Израиля. Позже телеканал Al Masirah отметил, что йеменские хуситы планируют продолжать военную эскалацию в поддержку ХАМАС.