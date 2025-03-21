Власти РФ взыскали с Google 13 млрд рублей штрафов

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России взыскала с 2021 года с ООО «Гугл» (российская дочерняя компания Google) 13,4 млрд рублей — это 40% от общей суммы штрафов за нарушение российского законодательства, рассказали «Известиям» в пресс-службе Роскомнадзора. Общая сумма взысканий, наложенных на компанию Google LLC, составляет 32,8 млрд рублей. Из них не оплачено 19,5 млрд, добавили в ведомстве.

Так, два оборотных штрафа, назначенных в 2021 и 2023 годах, ФССП взыскала в полном объеме: более 7,2 млрд рублей и более 4,6 млрд рублей соответственно, а из штрафа на сумму более 21 млрд рублей, назначенного в 2022 году, взыскано более 1,5 млрд рублей, отметили в ведомстве.

Добровольно компания оплатила штрафы только лишь на 6 млн рублей в 2021 году и 6 млн в 2022-м.

На сегодняшний день Роскомнадзор не ведет с компанией никакого диалога, резюмировали там. Google демонстрирует систематическое пренебрежение российским законодательством, что подтверждается выборочной оплатой штрафов, считает депутат Госдумы Антон Немкин. Такая тактика подрывает доверие к компании и ставит под сомнение ее готовность вести честный бизнес на территории России, отметил он.

Перспективы оплаты Google LLC оставшейся части штрафов напрямую зависят от решения головного офиса и наличия свободных денежных средств, которые можно направить в Россию без нарушения санкционного законодательства, объяснил руководитель практики «Антикризис и банкротство» юридической компании «Лемчик, Крупский и партнеры» Давид Кононов, который знаком с ходом судебного процесса.

Юрист отметил, что по результатам инвентаризации у российской «дочки» было обнаружено незначительное количество имущества на сумму около 30 млн рублей. Очевидно, что этого не хватит на погашение реестра требований кредиторов, который составляет более 50 млрд рублей. И это не считая гигантских штрафов за блокировку аккаунтов российских ТВ-каналов.

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Платежная конструкция: власти РФ взыскали с Google 13 млрд рублей штрафов